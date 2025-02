Moradores de condomínio em Contagem (MG) ficam ilhados durante fortes chuvas

Os moradores do condomínio Portal da Pampulha Cac, no bairro Bom Jesus, em Contagem, na Grande BH, viveram momentos de pânico durante uma forte chuva que atingiu a região nesta segunda-feira (27). Uma lagoa se formou dentro do condomínio por falta de rede pluvial adequada. A força da água derrubou o muro e danificou partes da área interna. Apartamentos que ficam no primeiro andar ficaram alagados, revoltando os moradores. Os imóveis foram entregues no ano passado e, segundo os moradores, o sistema de drenagem que existe não aguentou a primeira chuva forte. Até o momento, a construtora responsável não se pronunciou oficialmente sobre o caso.