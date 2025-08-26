Moradores denunciam abandono de espaço público no bairro Eldorado, em Contagem (MG)

Moradores do bairro Eldorado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, relatam o abandono do Centro Social Urbano (CESU). O local apresenta lixo acumulado, equipamentos quebrados e é frequentado por usuários de drogas e moradores em situação de rua. Atividades como pilates, yoga e taekwondo ocorrem no espaço, frequentado por adultos e crianças. A prefeitura informou que realiza limpeza regular e agendou reunião para ouvir as demandas dos moradores sobre manutenção e segurança.



