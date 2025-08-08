Logo R7.com
Moradores denunciam abandono e risco em rua que cede em Contagem (MG)

Defesa Civil e Copasa realizaram vistorias no local, mas ainda não conseguiram identificar a origem exata do problema

MG Record|Do R7

Moradores do bairro Maria da Conceição, em Contagem, na Grande BH, denunciam o afundamento de uma rua que já provocou trincas em imóveis e o desabamento parcial do muro de um condomínio local. A Defesa Civil de Contagem e a Copasa realizaram vistorias no local, mas ainda não conseguiram identificar a origem exata do problema. Moradores cobram das autoridades uma solução rápida e transparente.

