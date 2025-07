Poste danificado há 3 anos preocupa moradores de Contagem (MG)

Moradores e comerciantes do bairro Pedra Azul, em Contagem, na Grande BH, estão em alerta com um poste inclinado que pode cair a qualquer momento. A estrutura danificada apresenta rachaduras visíveis desde que foi atingida por um ônibus há cerca de três anos. A responsabilidade pela manutenção é de uma operadora de telefonia, segundo a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e a prefeitura, que já notificaram a empresa. Um protocolo também foi aberto na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).



