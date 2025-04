Prédio do antigo fórum de Contagem (MG) está abandonado e moradores cobram novo uso para o espaço

Moradores de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o abandono do prédio onde funcionava o antigo fórum da cidade. O imóvel, desocupado desde a transferência das atividades judiciais em 2018, pertence ao governo de Minas Gerais e está com janelas quebradas, grades danificadas e mato alto. Em 2020, a Prefeitura de Contagem utilizou o espaço como ponto de apoio para armazenar doações destinadas às vítimas das enchentes. Após essa ação emergencial, o prédio voltou a ficar vazio e sem utilidade. A comunidade pede a revitalização da área e sugere que o espaço seja transformado em uma praça ou outro equipamento público. Entre 2012 e 2013, o imóvel ganhou destaque por sediar o julgamento do caso Elisa Samudio.



