Produtores do CEASA enfrentam mudanças após desabamento de pavilhão em Contagem (MG)

No CEASA de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma ventania causou o desabamento parcial do telhado de um pavilhão, obrigando 60 produtores rurais a se deslocarem dentro da área ou para caminhões nas proximidades. Enquanto alguns, como um produtor que relatou até aumento nas vendas, preferem o novo local, outros enfrentam quedas significativas, como a produtora de mandioca e frutas. A recuperação do telhado já começou e deve durar cerca de dois meses. Enquanto isso, debates surgem sobre a possível influência das fezes de pombos na corrosão da estrutura, enfatizando a necessidade de manutenção contínua dos 300 mil metros quadrados de telhados da CEASA.