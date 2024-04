Moradores denunciam mau cheiro que vem de empresa vizinha em Contagem (MG)

Alto contraste

Moradores do bairro Jardim Industrial, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o mau cheiro muito forte que vem de uma empresa vizinha. Eles dizem que conseguem ver caminhões chegando com carne e ossos, mas não sabem o que é fabricado no local, que trabalha de portas fechadas. As sobras de carne atraem muitos insetos e o mau cheiro está cada vez mais forte.