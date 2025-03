Polícia procura homem que mantinha adolescente em cárcere privado na Grande BH Autor tem mandado de prisão por homicídio e estupro em aberto; ele conseguiu fugir do local antes da chegada dos militares Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e João Pedro Correa*, da Record Minas 08/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h35 ) twitter

Polícia procura homem que mantinha adolescente em cárcere privado na Grande BH Reprodução/Record Minas

A Polícia Militar procura um homem, de 45 anos, suspeito de manter uma adolescente, de 14 anos, em cárcere privado, no bairro Vila do Sol, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os militares receberam uma denúncia anônima de que havia um homem mantendo união estável com uma menor de idade no bairro. Ao chegarem no local, os militares encontraram a jovem em situação de cárcere.

Segundo a polícia, a adolescente informou que o homem estava trabalhando. No entanto, ainda segundo os militares, a jovem teria avisado o suspeito de que a polícia estava no local, causando a fuga do homem.

O autor tem mandado de prisão por homicídio e estupro em aberto.