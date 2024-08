UFMG e RECORD Minas promovem seminário sobre combate às fake news em prol das Eleições Evento reúne pesquisadores, representantes da emissora e de instituições de poder; veja como acompanhar Minas Gerais|Do R7 06/08/2024 - 20h15 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h35 ) ‌



A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e a RECORD Minas promovem um seminário sobre o combate às fakes news e sobre a defesa da democracia no período eleitoral. O seminário Minas Contra as Fake News acontecerá em Belo Horizonte, nos dias 12 e 13 de agosto, e será transmitido ao vivo pelo canal da RECORD Minas no Youtube.

O evento terá painéis com pesquisadores da universidade, representantes da emissora e de instituições de poder. Dentre eles, estão: a reitora Sandra Goulart Almeida; o presidente nacional da RECORD, Luiz Cláudio Costa; Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD; Ramom Tácio de Oliveira, presidente do TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais); Jarbas Soares Júnior, procurador-geral da Justiça de Minas Gerais; José Jairo Gomes; procurador Regional Eleitoral do MPF; e Grégore Moreira de Moura, desembargador do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região).

Na segunda-feira (12), haverá abertura do seminário, às 19h, seguida da conferência magna “Desinformação e Contemporaneidade – Democracia, Ciência e Vida”. Ambas serão transmitidas pela internet.

Já na terça-feira (13), o auditório da reitoria da UFMG, no campus Pampulha, será palco de cinco painéis, a partir das 09h. Os palestrantes vão debater temas como o controle das notícias falsas, a formação cidadã em prol da democracia, regulação das plataformas digitais e o uso da inteligência artificial no combate à desinformação. Todos eles também terão transmissão ao vivo.

Programação completa:

12 de agosto

19h – Abertura

19h30 - Conferência magna “Desinformação e Contemporaneidade – Democracia, Ciência e Vida”

13 de agosto

09h – Painel: Eleições e fake news: os desafios da defesa da democracia

10h – Painel: Controle de notícias fraudulentas e censura: a busca pelo limite

14h – Painel: UFMG de Formação Cidadã em Defesa da Democracia

15h – Painel: UFMG de Inteligência Artificial e Combate à Desinformação

16h – Painel: Regulação das plataformas digitais e democracia

Serviço

Seminário Minas Contra as Fake News

Data: 12 e 13 de agosto

Local: Auditório da reitoria da UFMG - Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, BH.

Transmissão: Youtube da RECORD Minas