Homem fica ferido após brigar com mais três na região Centro-Sul de Belo Horizonte Motivo, segundo a PM, foi por ciúme; caso foi parar na delegacia; um furador de coco foi usado no crime Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 27/07/2025 - 09h28 (Atualizado em 27/07/2025 - 09h44 )

RESUMO DA NOTÍCIA Confusão ocorreu entre quatro pessoas em situação de rua na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Briga começou devido a ciúmes envolvendo a mulher de um dos envolvidos.

A vítima, de 27 anos, sofreu ferimentos na mão e no pescoço com um furador de coco e uma faca.

Todos foram levados ao hospital e caso registrado na delegacia de plantão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

PMMG Divulgação/PMMG

Quatro pessoas em situação de rua se envolveram numa confusão na madrugada deste domingo (27). A briga, que teria começado no Centro de Belo horizonte, finalizou na rua Gonçalves Dias, perto da Praça da Liberdade, na região Centro-Sul.

A ocorrência foi gerada por volta de 1h da madrugada quando o 190 recebeu o chamado. De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos que tem entre 20 e 27 anos, atacaram a vitima também de 27 anos usando uma faca e um furador de coco. O homem, que não teve nome e idades revelados, sofreu ferimentos na mão e no pescoço após ser atacado por um suspeito que portava o abridor.

A causa, conforme os autores relataram para a polícia, foi por conta de uma tentativa de aproximação da vítima com a mulher de um dos envolvidos. Sendo assim, os três se desentenderam e as agressões começaram pelas ruas da capital. Bastante nervoso, o homem que causou os ferimentos disse aos militares que atenderam a ocorrência, que a vítima queria conquistar sua companheira.

Ainda na presença dos policiais, todos trocaram ameaças alegando que pretendem vingança. No local, a polícia apreendeu uma faca e o furador de gelo e após depoimentos, todos foram encaminhados ao hospital para serem medicados. A ocorrência foi entregue na delegacia de plantão.

