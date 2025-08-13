Operador de máquinas que aguarda cirurgia tem o benefício do INSS cortado

José Alberto, operador de máquina em uma indústria, está afastado do trabalho há um ano devido a dores intensas no pescoço. Diagnosticado com transtorno do disco cervical, ele aguarda uma cirurgia ortopédica indicada como prioridade médica, mas não conseguiu agendar o procedimento. "Eu estava na fila de espera, que a última vez que eu fui lá tinha nove pessoas na minha frente", relata José. Este mês, o auxílio doença que recebia do INSS foi suspenso. "Eu liguei para o número e me falaram que não tinha mais benefício para receber", conta. Pai de um bebê de um mês, ele expressa necessidade urgente do benefício: "É pouco, mas fazer o quê? Tem 30 anos que eu já prestei serviço para a previdência". Miracena, sua esposa, também espera que a cirurgia seja realizada rapidamente para que José possa voltar ao trabalho. A Secretaria de Saúde de Santa Luzia não encontrou o pedido de cirurgia e orientou que José procure um posto de saúde para apresentar o protocolo. O INSS está investigando a suspensão do benefício.



