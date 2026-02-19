Logo R7.com
Veja momento em que corretora morta é atacada por síndico em Caldas Novas (GO)

Segundo a Polícia Civil, os vídeos e a análise técnica dos dados ajudaram a reconstruir os últimos passos da corretora

Minas Gerais|Do R7

A Polícia Civil concluiu que a morte da corretora Daiane Alves foi resultado de uma emboscada planejada. Imagens extraídas do celular da vítima, que foi encontrado dentro de uma caixa de esgoto e posteriormente restaurado pela polícia, foram fundamentais para esclarecer a dinâmica do crime. Os vídeos e a análise técnica dos dados ajudaram a reconstruir os últimos passos de Daiane.

