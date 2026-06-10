Vídeo mostra momento em que motociclista bate na lateral de carro e morre em Contagem, na Grande BH

O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente na manhã dessa quarta-feira (10), na Avenida Anibal Macedo, 759, no bairro Alvorada, em Contagem. Solicitantes informaram sobre um acidente entre carro e moto em que a vítima parecia estar presa às ferragens. Um médico do Samu presente na cena atestou o óbito do condutor da moto no local. De acordo com informações colhidas no local, o motociclista acertou o carro. O condutor do carro de modelo Fox sofreu pequenas escoriações.