Abono salarial ainda não foi sacado por 99 mil trabalhadores; saiba como retirar
O Ministério do Trabalho e Emprego informou nesta quinta-feira (4) que 99.012 trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial...
O Ministério do Trabalho e Emprego informou nesta quinta-feira (4) que 99.012 trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial, referente ao ano-base de 2023. São R$ 114,3 milhões disponíveis para serem resgatados. O calendário de pagamentos terminou em 15 de agosto, mas os valores pendentes de saque ficam disponíveis até 29 de dezembro, na Caixa e no Banco do Brasil. Segundo a pasta, os servidores públicos que tiveram atraso no pagamento referente ao ano-base de 2023 receberão o benefício em 15 de outubro. A partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão consultar o valor e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do portal GOV.BR . O abono salarial é pago a profissionais da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com uma remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 – valor referente ao ano de 2023). Até o momento, 24.708.366 trabalhadores já receberam o benefício, somando R$ 29,1 bilhões. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios: Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta-corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem. Para o trabalhador não correntista é realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa. No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento. Para realização do saque em agência, servidores poderão apresentar documento de identificação nas versões física ou digital. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Abono salarial ainda não foi sacado por 99 mil trabalhadores; saiba como retirar apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Calendário de 2025
Quem tem direito
Como consultar
Pagamento
