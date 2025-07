Acusado de tentar matar ex-mulher em Campina Grande é preso pela polícia A Polícia Civil prendeu o homem de 54 anos acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, de 56, no bairro do Cruzeiro, em...

A Polícia Civil prendeu o homem de 54 anos acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, de 56, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, no último sábado (26).

De acordo com a corporação, o suspeito se apresentou espontaneamente, nesta terça-feira (29), e foi encaminhado à audiência de custódia. Ele permanece custodiado e deverá ser transferido para o sistema prisional.

A polícia também deu detalhes da investigação, afirmando que imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito, que chegou a ser flagrado com a arma branca nas mãos dentro do veículo utilizado na fuga.

A investigação também mostrou que, após o crime, o autor devolveu o carro recém-adquirido, numa tentativa de dificultar sua localização.

Relembre o caso

Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que mesmo estando em processo de separação, ela e o suspeito marcaram um encontro com a intenção de reatar o relacionamento, que durou cerca de seis anos. No entanto, ao levá-la de volta para casa, no bairro do Cruzeiro, o homem a atacou com diversos golpes de faca, ainda na porta da residência.

A vítima relatou que, durante o relacionamento, nunca havia sofrido agressões físicas, embora fosse alvo de violência verbal por parte do suspeito. Após o crime, o suspeito fugiu do local, deixando a mulher gravemente ferida na calçada.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde passou por cirurgia.

