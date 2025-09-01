Adolescente de 16 anos desaparece após pegar carro de aplicativo na Grande João Pessoa
Uma adolescente de 16 anos está desaparecida desde a noite do último sábado (30), em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A menina, identificada como Lara, teria conhecido um homem pelas redes sociais e aceitado o convite para ir até a casa dele. Segundo o homem, ela estava a caminho de João Pessoa para encontrá-lo quando deixou de responder às mensagens. Antes disso, ela enviou mensagens falando que estava desconfiada do motorista do carro de aplicativo em que estava. Ainda afirmou que ele recebeu uma notificação do celular de Lara afirmando que estava em perigo dentro do veículo e, assustado, foi até a região próxima ao rio Cuiá e acionou a polícia. Equipes da Polícia Militar do 5º Batalhão e do Batalhão de Choque estão investigando o caso e continuam realizando buscas na área.
