Adolescente é apreendido suspeito de estupro de vulnerável no Litoral Sul

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um adolescente foi apreendido na manhã desta segunda-feira (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. Ele foi preso no município do Conde, Litoral Sul, durante uma operação da Polícia Civil.

O adolescente confessou o crime e admitiu ter estuprado a criança diversas vezes, além de admitir ter filmado os atos. De acordo com as investigações, os abusos só pararam porque a vítima se mudou de cidade.

A polícia afirma que o jovem também confessou que baixava conteúdos na internet contendo pornografia e abusos infantojuvenis.

Os agentes da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (DECC) cumpriram mandados de busca e apreensão e de internação na residência do adolescente, onde seis celulares foram apreendidos, e serão periciados posteriormente.

