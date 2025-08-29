Adriano fala sobre eleições 2026 e explica razões para convidar a secretária Pollyanna a prestar esclarecimentos sobre o Tá na Mesa O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), é o convidado do podcast ‘Poder em Debate...

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), é o convidado do podcast ‘Poder em Debate’.

Na entrevista comandada pelo jornalista Victor Paiva, o deputado estadual falou sobre a sua pré-candidatura ao governo estadual nas eleições de 2026 e a indefinição na escolha do nome da base governista.

Adriano também explicou o que motivou o convite para a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Pollyana Werton, prestar esclarecimentos sobre o programa “Tá na Mesa”.





Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Adriano fala sobre eleições 2026 e explica razões para convidar a secretária Pollyanna a prestar esclarecimentos sobre o Tá na Mesa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.