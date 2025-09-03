Adultização de crianças e adolescentes é tema de grande audiência pública realizada na Paraíba por comissão nacional presidida por Ruy Atendendo a um requerimento do deputado federal Ruy Carneiro, presidente da Comissão de Infância, Adolescência e Família, a Câmara... Portal Correio|Do R7 03/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atendendo a um requerimento do deputado federal Ruy Carneiro, presidente da Comissão de Infância, Adolescência e Família, a Câmara Federal confirmou a realização de uma grande audiência pública sobre a adultização de crianças e adolescentes na próxima semana, dessa vez na Paraíba. O evento ocorrerá no dia 11 de setembro, às 14h, na sede Assembleia Legislativa e integra as atividades da Comissão. “O que temos visto nas redes sociais ultrapassa o limite da exposição infantil e coloca em risco o desenvolvimento emocional e psicológico dos nossos menores. Precisamos, com urgência, avançar nos debates sobre o tema e construir uma legislação efetiva na proteção da infância contra práticas criminosas, nocivas e de exploração”, defendeu Ruy. O evento vai reunir especialistas em infância, representantes de plataformas digitais, educadores, familiares e organizações civis. O objetivo central é debater os impactos da adultização e buscar soluções legislativas, regulatórias e educativas que resguardem a integridade física, psicológica e social de crianças e adolescentes, especialmente em ambientes digitais. Projeto em tramitação O deputado paraibano também é o autor do Projeto de Lei nº 3890/2025, que propõe a proibição da monetização e da promoção algorítmica de conteúdos produzidos por crianças e adolescentes em plataformas digitais, exceto em situações expressamente autorizadas por lei. O PL ainda estabelece requisitos rigorosos para a atuação artística profissional de menores na internet, como comunicação prévia ao Conselho Tutelar, contrato formal com cláusulas de proteção trabalhista, educacional e psicológica, e inscrição em um cadastro oficial de “artistas mirins” a ser criado pelo Poder Executivo. A matéria prevê penalidades severas para plataformas que descumprirem essas regras: multas entre 1% e 5% do faturamento, limitadas a R$ 50 milhões por infração, retirada imediata de conteúdo, responsabilização civil e administrativa, com aumento da multa em casos de reincidência. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Adultização de crianças e adolescentes é tema de grande audiência pública realizada na Paraíba por comissão nacional presidida por Ruy apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.