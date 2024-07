Advogado confessa que dirigia embriagado após bater carro em ponto de ônibus no Cabo Branco, em João Pessoa Um homem perdeu o controle do carro e bateu em um ponto de ônibus na Rua Marcionila da Conceição, no bairro de Cabo Branco, em João... Portal Correio|Do R7 23/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-