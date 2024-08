Advogado Fábio Andrade receberá Título de Cidadão paraibano pelas mãos do deputado Adriano Galdino Ex-procurador-geral do Estado por cinco anos, o advogado Fábio Andrade será agraciado com o Título de Cidadão paraibano em uma propositura... Portal Correio|Do R7 08/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-