Alagamento na via férrea interrompe viagens de trem em João Pessoa A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) suspendeu, na manhã desta sexta-feira (15), as viagens de trem em João Pessoa devido...

Acúmulo de água prejudica circulação de trens (Foto: Divulgação/CBTU)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) suspendeu, na manhã desta sexta-feira (15), as viagens de trem em João Pessoa devido ao alagamento em diversos trechos da via férrea causado pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana desde esta madrugada.

Segundo a companhia, a medida foi tomada para garantir a segurança dos passageiros e só será revogada após o escoamento da água, quando houver condições seguras para a circulação dos trens.

