AO VIVO: Acompanhe o lançamento do iPhone 16 A Apple apresenta nesta segunda-feira (9) um dos lançamentos mais aguardados do ano, na área de tecnologia: o iPhone 16. A expectativa... Portal Correio|Do R7 09/09/2024 - 14h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-