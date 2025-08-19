Após audiência de custódia, Justiça mantém prisões de policiais suspeitos de chacina O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a prisão dos policiais militares que são investigados pela morte de cinco jovens, em fevereiro...

Central de Polícia Civil em João Pessoa (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a prisão dos policiais militares que são investigados pela morte de cinco jovens, em fevereiro deste ano. Eles foram presos nessa segunda-feira (18) durante uma operação do Ministério Público.

Os cinco policiais serão transferidos para a carceragem do 1º Batalhão da Polícia Militar, em João Pessoa. No total, a operação cumpriu 12 mandados judiciais, sendo seis de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. O sexto policial não foi preso porque está em uma viagem internacional.

O caso

Cinco jovens morreram no dia 15 de fevereiro deste ano, após um confronto com a Polícia Militar, na Ponte dos Arcos, que divide Conde (na região de Mituaçu) e João Pessoa. De acordo com informações da PM, o tiroteio começou após os policiais serem recebidos a tiros pelos ocupantes de um carro preto.

As vítimas tinham 26, 25, 16 e 17 anos. Ainda segundo a polícia, os jovens estaria se preparando para atacar o suposto assassino da mãe de um deles, em Conde.

Segundo a Polícia Militar, o grupo teria ligação com uma facção criminosa. Todos os ocupantes do veículo foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa pela própria PM, mas já chegaram sem vida à unidade de saúde.

