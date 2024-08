As criptomoedas continuam transformando setores no Brasil As criptomoedas, que inicialmente surgiram como uma nova forma de moeda, têm se expandido rapidamente para outros setores, demonstrando... Portal Correio|Do R7 09/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-