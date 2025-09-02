Assembleia Legislativa aprova projeto de Camila que reconhece Guarabira como ‘Cidade Paraibana da Arte Naif’ A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 4.808/25, de autoria da deputada Camila Toscano, que... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 12h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 4.808/25, de autoria da deputada Camila Toscano, que reconhece o município de Guarabira como “Cidade Paraibana da Arte Naif”. A proposta foi aprovada em razão da relevância histórica, cultural e artística da cidade na preservação, difusão e valorização dessa vertente de expressão artística popular caracterizada por espontaneidade, cores vibrantes, ausência de regras acadêmicas e forte ligação com o cotidiano e as tradições do povo.



O reconhecimento estabelecido pela lei tem como objetivos principais: preservar e difundir o legado artístico-cultural dos artistas Naif guarabirenses; estimular a realização de eventos, exposições e ações educativas que promovam a arte naif; valorizar o turismo cultural e artístico, integrando-o ao desenvolvimento socioeconômico do município; e incentivar políticas públicas de apoio aos artistas e à produção de obras Naif.



Para a deputada Camila Toscano, a iniciativa fortalece a identidade cultural paraibana e cria novas oportunidades para o setor artístico. “O reconhecimento legal proposto por esta Casa Legislativa não apenas valoriza o patrimônio cultural existente, mas também reforça a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor artístico, à promoção do turismo cultural e à preservação das expressões identitárias da Paraíba”, destacou a parlamentar.



A arte Naif – Oriunda do francês Naïf, que significa “ingênuo” – caracteriza-se por sua espontaneidade, cores vibrantes, perspectiva livre e temática ligada ao cotidiano, às tradições e ao imaginário popular. Trata-se de uma manifestação artística que rompe com as convenções acadêmicas, permitindo que artistas, muitas vezes autodidatas, expressem sua visão de mundo com autenticidade e sensibilidade ímpar.



Segundo Camila, com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa reforça o compromisso com a valorização da cultura paraibana e com a promoção de políticas que incentivem a arte popular, reconhecendo Guarabira como um polo importante na preservação e difusão da arte Naif no Brasil. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Assembleia Legislativa aprova projeto de Camila que reconhece Guarabira como ‘Cidade Paraibana da Arte Naif’ apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.