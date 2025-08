Ataque a tiros em Bayeux deixa dois mortos e um ferido

Portal Correio |Do R7

Dois homens, um de 20 e outro de 21 anos, foram mortos a tiros e um ficou ferido em um ataque ocorrido na noite desta quinta-feira (31), no bairro Mário Andreazza, em Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.

De acordo com informações da TV Correio, o ataque ocorreu em uma praça, que é conhecida por ser bem movimentada, mesmo à noite. Um grupo de pessoas estava reunido no local, quando suspeitos chegaram de carro, desceram do veículo e começaram a disparar tiros contra o grupo.

Os alvos do ataque tentaram fugir entrando em uma vila – uma das vítimas foi morta dentro deste local e a outra foi morta na calçada.

Um terceiro alvo do ataque conseguiu fugir, um homem de 19 anos, mas sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado, primeiramente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bayeux, depois transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com o último boletim divulgado pela unidade de saúde, o quadro clínico dele é regular

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área para a realização da perícia, por parte da Polícia Civil, que agora investiga possíveis suspeitos e a motivação do ataque.

