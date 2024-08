Atualização cadastral do Cartão Alimentação começa nesta terça (20) nas cidades do Conde e Bayeux A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano realiza a partir desta terça-feira (20), a atualização cadastral dos beneficiários... Portal Correio|Do R7 20/08/2024 - 08h03 (Atualizado em 20/08/2024 - 08h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-