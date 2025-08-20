Auxílio Gás: saiba como evitar golpes envolvendo o benefício Nos últimos dias, várias denúncias sobre um golpe envolvendo o programa Auxílio Gás chegaram à Cooordenação do Cadastro Único (CadÚnico... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h20 ) twitter

Nos últimos dias, várias denúncias sobre um golpe envolvendo o programa Auxílio Gás chegaram à Cooordenação do Cadastro Único (CadÚnico), órgão vinculado a Prefeitura de João Pessoa. Segundos os relatos, um casal, que se apresentava como servidores municipais, estaria abordando as pessoas em suas residências para realizar um suposto cadastro para obtenção de benefício. No entanto, um alerta emitido pela gestão municipal reforça que a inscrição do programa não é feita em domicílio. "Quem tem o cadastro atualizado no Bolsa Família recebe o valor automaticamente, em uma seleção feita pelo Governo Federal, para famílias com renda inferior a meio salário mínimo. O pagamento é feito a cada dois meses", esclareceu a coordenadora do programa, Margô Galvão Para quem ainda não possui o Bolsa Família, o cadastro é realizado em uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Município. Já as famílias que recebem o Bolsa Família e desejam se cadastrar no Auxílio Gás, ou atualizar seus dados, podem procurar a sede do Cadúnico, na Praça Barão do Rio Branco, nº 45, no Centro. "Queremos alertar especialmente os idosos: se alguém pedir seus dados pessoais, não informe. Todas as visitas realizadas pelo Cadúnico são agendadas previamente, com contato telefônico e dia marcado. Além da equipe entregar um comprovante deste cadastramento, que deve ser guardado pelo beneficiário", reforçou Margô.