Avião de médio porte cai na região de Vinhedo (SP) Um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira. A aeronave da companhia... Portal Correio|Do R7 09/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-