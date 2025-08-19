Bala de maconha? Polícia da Paraíba descobre laboratório clandestino em Campina Grande A Polícia Civil da Paraíba descobriu, na manhã desta terça-feira (19), um laboratório clandestino especializado na produção de balas... Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balas de maconha encontradas pela Polícia Civil da Paraíba em Campina Grande (Foto: Divulgação / TV Correio) A Polícia Civil da Paraíba descobriu, na manhã desta terça-feira (19), um laboratório clandestino especializado na produção de balas de goma à base de maconha no bairro do Tambor, em Campina Grande. A operação resultou em um prejuízo estimado de R$ 300 mil ao grupo criminoso responsável pelo esquema. De acordo com o delegado Afrânio de Brito, a investigação partiu do monitoramento da comercialização de doces que continham o alucinógeno presente na maconha. Segundo ele, o consumo dessas balas pode provocar efeitos que chegam a durar até três horas nos usuários. A polícia já identificou o proprietário do laboratório e informou que um pedido de prisão será expedido em breve. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Bala de maconha? Polícia da Paraíba descobre laboratório clandestino em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.