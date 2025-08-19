Bala de maconha? Polícia da Paraíba descobre laboratório clandestino em Campina Grande
A Polícia Civil da Paraíba descobriu, na manhã desta terça-feira (19), um laboratório clandestino especializado na produção de balas de goma à base de maconha no bairro do Tambor, em Campina Grande. A operação resultou em um prejuízo estimado de R$ 300 mil ao grupo criminoso responsável pelo esquema. De acordo com o delegado Afrânio de Brito, a investigação partiu do monitoramento da comercialização de doces que continham o alucinógeno presente na maconha. Segundo ele, o consumo dessas balas pode provocar efeitos que chegam a durar até três horas nos usuários. A polícia já identificou o proprietário do laboratório e informou que um pedido de prisão será expedido em breve.
