Banda Hazamat faz show celebrando dez anos do seu segundo disco nesta sexta (29)

Diogo Egypto (esq.), Pedro “PF” Araújo e Johnny Araújo (Foto: Rafael Passos) Quase um ano após o lançamento do seu elogiado EP “Trinca”, a Hazamat volta aos palcos do Caravela Cultural nesta sexta (29) para celebrar os 10 anos do disco “II”, segundo álbum do grupo. O show contará com a execução na íntegra do álbum, além de alguns singles e canções de outros trabalhos da banda. A abertura fica por conta do Tela Azzu, grupo da nova safra paraibana que faz um rock repleto de experimentações e psicodelia. As apresentações terão início às 21h e os ingressos antecipados podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. “É gratificante poder revisitar as canções do ‘II’ tanto tempo depois. Algumas delas não figuram em setlists da banda há muitos anos”, afirma Diogo Egypto, baixista e vocalista da Hazamat. “Foi um disco que nos levou em turnê por 10 estados e 3 regiões do Brasil (Tour Não Me Calo, entre 2016 e 2017), que abriu as portas de grandes festivais como o Natal na Usina e o Ponto.CE em Fortaleza, que rendeu 4 videoclipes. É um álbum que representa muito na nossa trajetória, então fazer esse show comemorativo de 10 anos é algo realmente especial pra gente”, explica o músico. Natural de João Pessoa e em atividade desde 2010, a Hazamat – atualmente formada por Diogo Egypto (voz, baixo e sintetizadores), Johnny Araújo (guitarra, voz e sintetizadores) e Pedro “PF” Araújo (bateria e percussão) – carrega na bagagem dois discos, um EP, singles e turnês por diversas cidades e estados do Brasil. Seu trabalho mais recente é Trinca, EP lançado em 2024 com produção de Victor Hugo Targino e participações especiais de Val Donato e Edy Gonzaga (Cabruêra, Zefirina Bomba). Serviço Hazamat & Tela Azzu

Data: 29/08/2025

Local: Caravela Cultural

