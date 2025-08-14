Bradicardia: saiba os sintomas da doença que levou Luva de Pedreiro ao hospital O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi internado nesta terça-feira (12), em João Pessoa, após... Portal Correio|Do R7 14/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h58 ) twitter

(Foto: Reprodução) O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi internado nesta terça-feira (12), em João Pessoa, após apresentar um problema no coração. De acordo com os médicos, ele foi diagnosticado com bradicardia, condição que deixa o ritmo cardíaco mais lento do que o normal. A bradicardia ocorre quando o coração bate abaixo de 50 vezes por minuto. Em atletas bem condicionados, isso pode ser normal e não representar risco, já que o corpo está acostumado a trabalhar com batimentos mais baixos. No entanto, em alguns casos como o de Luva de Pedreiro a condição pode exigir cuidados médicos imediatos. Os sintomas mais comuns são cansaço, tontura e desmaios. A condição que muitas vezes acontece de forma silenciosa é geralmente descoberta em exames de rotina. Algumas causas são reversíveis, como quando a alteração é na tireoide (hipotireoidismo), desequilíbrios eletrolíticos ou uso de certos medicamentos. A pesar disso, a bradicardia também pode indicar problemas no sistema elétrico do coração, responsável por controlar os batimentos. Quando o coração bate muito lentamente, ele não consegue bombear sangue de forma eficiente, prejudicando a circulação de oxigênio. Isso pode afetar órgãos e tecidos, e em casos graves, levar até à morte súbita. O influenciador já recebeu alta nessa quarta-feira (13) mas o hospital não trouxe detalhes do curto período de internação do influenciador. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Bradicardia: saiba os sintomas da doença que levou Luva de Pedreiro ao hospital apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.