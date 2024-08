Bruno Nóbrega tem registro de candidatura deferido para vaga de Desembargador no TJ-PB O advogado Bruno Nóbrega teve seu registro de candidatura oficialmente deferido para concorrer a uma vaga de Desembargador no Tribunal... Portal Correio|Do R7 01/08/2024 - 11h34 (Atualizado em 01/08/2024 - 11h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-