Cachorro é resgatado após ser baleado durante tiroteio em Mandacaru
Portal Correio|Do R7
01/09/2025 - 16h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h37 )

Um cão foi atingido por um disparo de arma de fogo durante um tiroteio no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. De acordo com moradores da região, os autores do crime, que estavam em uma motocicleta ainda não identificada, efetuaram os tiros contra um grupo de jovens e o animal, que passava no momento, foi ferido na pata. Rapidamente, os moradores acionaram a Secretaria de Cuidado e Proteção Animal de João Pesso, que resgatou o animal e foi transportado com urgência para o Hospital Público Veterinário. Os exames iniciais diagnosticaram uma fratura completa do úmero (osso da pata dianteira), com o projétil ainda alojado na região. O cão passou por procedimentos médicos de emergência e continua internado, em observação. Novos exames estão sendo realizados para definir a sequência do tratamento e a melhor conduta para a recuperação do animal. O órgão já iniciou um levantamento de informações para tentar identificar os responsáveis pelo crime. Todo o material coletado será compilado em um relatório e encaminhado à Polícia Civil para a instauração de um inquérito policial.