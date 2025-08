Cadastramento do ‘Passe Livre Estudantil’ na Paraíba é prorrogado por mais 30 dias A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) prorrogou até 30 de agosto o prazo de cadastramento no programa Passe Livre... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h17 ) twitter

(Divulgação) A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) prorrogou até 30 de agosto o prazo de cadastramento no programa Passe Livre Estudantil, que garante transporte gratuito para estudantes da rede estadual de ensino matriculados no 9º ano, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos municípios de Campina Grande, Santa Rita, Bayeux, João Pessoa e Cabedelo. De acordo com o secretário da pasta, Wilson Filho, a meta é ampliar o alcance do programa promovendo parcerias com os sindicatos do transporte urbano e ações itinerantes de cadastro em duas escolas por dia. Mais de 20,6 mil estudantes já efetuaram cadastro no programa. Pré-selecionados no Fies 2025 devem completar cadastro nesta sexta-feira (1º) Como se cadastrar O cadastramento é gratuito, rápido e só precisa ser feito presencialmente uma vez. Em João Pessoa, os estudantes devem comparecer ao guichê do Sintur-JP, no Terminal Rodoviário Severino Camelo, no Varadouro. Em Campina Grande, o atendimento ocorre no guichê do Sitrans, no Terminal de Integração. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e aos sábados até 12h. Para se cadastrar, é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e realizar a biometria facial. Cadastro em João Pessoa – Posto do Sintur-JP – Terminal Rodoviário de João Pessoa – 7h30 às 17h (segunda a sexta) | 7h30 às 12h (sábado); Cadastro em Campina Grande – Posto do Sitrans – Terminal de Integração de Campina Grande – 7h30 às 17h (segunda a sexta) | 7h30 às 12h (sábado) Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Cadastramento do ‘Passe Livre Estudantil’ na Paraíba é prorrogado por mais 30 dias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.