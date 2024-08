Câmara entrega Medalha Cidade de João Pessoa à Roberta Miranda nesta segunda A cantora e compositora pessoense Roberta Miranda será homenageada pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) nesta segunda-feira (... Portal Correio|Do R7 05/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-