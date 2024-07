Caminhonete que transportava time de futebol capota e deixa duas pessoas mortas, na Paraíba Um acidente ocorrido na tarde desse domingo (21), entre as cidades de Água Branca e Imaculada, na Paraíba, resultou na morte de duas... Portal Correio|Do R7 22/07/2024 - 06h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 06h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-