Caminhos do Frio de Bananeiras obtém aprovação excepcional

Caminhos do Frio (Imagem: Divulgação) O Caminhos do Frio de Bananeiras confirmou sua posição de destaque no calendário cultural da Paraíba, alcançando 96,58% de aprovação do público. O índice reflete a qualidade da programação, que uniu grandes shows, manifestações culturais, gastronomia e o clima serrano característico da cidade. A organização, a segurança e a infraestrutura também foram pontos elogiados pelos visitantes. Para o prefeito Matheus Bezerra, o sucesso é resultado de planejamento e trabalho coletivo. "Realizamos o maior Caminhos do Frio da história de Bananeiras, trouxemos visibilidade positiva ao município e movimentamos a economia", afirmou. Com números expressivos, Bananeiras reforça sua vocação como polo turístico e cultural, mostrando que é possível realizar grandes eventos sem perder a identidade local.