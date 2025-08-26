Caminhos do Frio de Bananeiras obtém aprovação excepcional

Logo R7.com
Caminhos do Frio (Imagem: Divulgação)

O Caminhos do Frio de Bananeiras confirmou sua posição de destaque no calendário cultural da Paraíba, alcançando 96,58% de aprovação do público. O índice reflete a qualidade da programação, que uniu grandes shows, manifestações culturais, gastronomia e o clima serrano característico da cidade.

A organização, a segurança e a infraestrutura também foram pontos elogiados pelos visitantes. Para o prefeito Matheus Bezerra, o sucesso é resultado de planejamento e trabalho coletivo. “Realizamos o maior Caminhos do Frio da história de Bananeiras, trouxemos visibilidade positiva ao município e movimentamos a economia”, afirmou.

Com números expressivos, Bananeiras reforça sua vocação como polo turístico e cultural, mostrando que é possível realizar grandes eventos sem perder a identidade local.

