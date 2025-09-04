Casal desaparecido em Sapé: polícia encontra produtos químicos em veículo do suspeito A Polícia Civil segue investigando o desaparecimento de um casal, registrado no dia 18 de agosto, após eles anunciarem a venda de uma... Portal Correio|Do R7 04/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h38 ) twitter

(Foto: Divulgação/ PCPB) A Polícia Civil segue investigando o desaparecimento de um casal, registrado no dia 18 de agosto, após eles anunciarem a venda de uma casa em Sapé. O principal suspeito, identificado como Ailton e apontado como um falso corretor de imóveis, foi preso mas nega qualquer tipo de participação no caso. Durante a perícia, foram encontrados produtos químicos dentro de um carro usado por ele, o que pode servir como prova para o caso. Além disso, as investigações revelaram que ele teria contratado uma pessoa para retirar os pertences do casal da residência, deixando o filho deles trancado em um quarto. Logo após, o jovem acabou sendo levado para um canavial, onde sofreu uma tentativa de homicídio com golpes de martelo, mas conseguiu sobreviver. A polícia também apreendeu um veículo utilizado durante a negociação, que continham coisas do casal, incluindo um fogão e uma geladeira. Além de Ailton, outro homem foi preso. Ele confessou ter agredido o filho do casal e disse à polícia que foi contratado pelo suposto corretor para cometer o crime, mediante pagamento de R$ 10 mil. Até o momento, o casal ainda não foi localizado e o caso segue sob investigação. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Casal desaparecido em Sapé: polícia encontra produtos químicos em veículo do suspeito apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.