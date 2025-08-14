Casal é preso com drogas durante operação policial em Bayeux A Polícia Civil deflagrou uma operação nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14), em Bayeux, na Grande João Pessoa. Durante...

A Polícia Civil deflagrou uma operação nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14), em Bayeux, na Grande João Pessoa. Durante a ação, houve troca de tiros com criminosos da região.

A operação tem o intuito de cumprir mandados de prisão contra investigados por homicídios, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além das prisões, os agentes também buscam pela apreensão de drogas e armas.

Até o momento da publicação desta matéria, um casal foi preso com drogas, sendo o homem suspeito de envolvimento em um homicídio. Alguns criminosos conseguiram fugir para uma região de mata, e a polícia segue na busca desses investigados.

