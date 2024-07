Casal paraibano e cadela de estimação morrem durante incêndio em hotel de Fortaleza Um casal de paraibanos e sua cadela de estimação morreram durante um incêndio em um dos apartamentos de um hotel na Avenida Almirante... Portal Correio|Do R7 27/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 27/07/2024 - 11h43 ) ‌



