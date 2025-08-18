Caso Hytalo Santos: jovem defende influenciador e o tem como figura paterna Uma adolescente que morava e gravava vídeos com o influenciador Hytalo Santos, preso acusado de exploração sexual infantil e tráfico... Portal Correio|Do R7 18/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h38 ) twitter

Uma adolescente que morava e gravava vídeos com o influenciador Hytalo Santos, preso acusado de exploração sexual infantil e tráfico humano, deu um depoimento exclusivo ao programa Domingo Espetacular, exibido nesse domingo, negando qualquer tipo de exploração. A jovem começou a aparecer nos vídeos de Hytalo ainda quando ele era professor de dança, na cidade de Cajazeiras, Sertão da Paraíba. Atualmente, o influenciador responde a acusações de exploração sexual de adolescentes e crianças que participavam de suas gravações. “Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar. Eu gosto de viver minha vida, eu só queria viver minha vida em paz com ele, só”, disse. A mãe da adolescente declarou que não consegue impedir o envolvimento da filha com o influenciador. “A real história é que ela ama ele, não deixa ele, é só isso. Você consegue proibir o amor do seu filho?” Um dos casos que chamou a atenção do público foi quando a jovem passou por uma cirurgia de implante de silicone nos seios, procedimento que foi registrado e postado por Hytalo em suas redes sociais. Ela também ficou grávida do irmão do influenciador no início deste ano, mas perdeu o bebê, situação que também foi exposta na internet. Apesar disso, o pai da adolescente firmou que denunciou o caso ao Conselho Tutelar desde a primeira vez em que a filha apareceu nos vídeos, alegando a exploração. “Eu nunca quis isso pra ela, eu queria um futuro pra ela de estudar, se formar, que tivesse uma profissão boa. Não de estar exibindo o corpo para todo mundo vê”, afirmou. Em seu depoimento, ela também relatou que deixou a casa da família após conhecer Hytalo, alegando ter sofrido violência doméstica do próprio pai. “Eu sofri muito na infância com ele dentro de casa, ele chegava em casa bêbado e batia na minha mãe, batia em mim também e isso ninguém sabe, estou contando agora”. Ela concluiu dizendo que encontrou em Hytalo uma espécie de figura paterna. “Quando conheci hytalo ele fez: você não precisa disso, eu vou ser seu pai”, finalizou. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Caso Hytalo Santos: jovem defende influenciador e o tem como figura paterna apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.