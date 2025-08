Casos de arboviroses caem mais de 50% na Paraíba A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o 8º boletim epidemiológico das arboviroses na Paraíba, com dados acumulados até a 31ª... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h57 ) twitter

Mosquito Aedes aegypti

é transmissor de arboviroses (Foto: Imagem ilustrativa | Venilton Kuchler/ANPr) A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o 8º boletim epidemiológico das arboviroses na Paraíba, com dados acumulados até a 31ª semana epidemiológica de 2025, que compreende o período de 1º de janeiro a 4 de agosto. O estado registrou 6.461 casos prováveis de arboviroses neste ano, sendo 5.316 de dengue, 476 de chikungunya, 17 de zika e 652 de oropouche. Segundo a Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, os números representam uma queda significativa em comparação com o mesmo período de 2024: 54,46% a menos nos casos prováveis de dengue, 66,36% de chikungunya e 77,92% de zika. Apesar da redução, a SES confirmou três mortes por dengue (duas em João Pessoa e uma em São Domingos do Cariri) e duas por chikungunya, ocorridas em Campina Grande e Prata. Entre os casos confirmados de oropouche, estão quatro gestantes e 11 puérperas, que seguem sob acompanhamento médico. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Casos de arboviroses caem mais de 50% na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.