CDL anuncia volta da “Liquida João Pessoa” após 14 anos na capital
A Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa (CDL) anunciou nesta quarta-feira (27) o “Liquida João pessoa”, campanha que volta após quatorze anos a capital. A ação vai contar com mil lojas participantes durante dez dias de promoções com descontos e sorteios de prêmios para todos os consumidores. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, Sebrae PB, Fecomércio PB, Cielo, shoppings da capital e grandes redes varejistas. O objetivo é movimentar o comércio e fortalecer a economia local. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post CDL anuncia volta da “Liquida João Pessoa” após 14 anos na capital apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
