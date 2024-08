Céline Dion quer que Angelina Jolie seja protagonista de filme que vai contar a sua história Que a vida de Céline Dion vai virar filme, todo mundo já sabe! Agora, a dúvida é sobre quem deve interpretar a dona do hit ‘My Heart... Portal Correio|Do R7 05/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-