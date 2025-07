Centro Estadual de Línguas inicia matrículas para cursos de idiomas, com mais de 1800 vagas disponíveis A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) abriu, nesta quarta-feira (30), o período de matrículas para novos alunos que... Portal Correio|Do R7 30/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) abriu, nesta quarta-feira (30), o período de matrículas para novos alunos que desejam participar dos cursos de idiomas no semestre 2025.2. As inscrições são totalmente on-line e podem ser feitas pelo link. Ao todo, estão sendo oferecidas 1.857 vagas para diferentes idiomas, com turmas tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Para se inscrever, basta preencher o formulário referente ao curso desejado e anexar os documentos exigidos. Idiomas e número de vagas: Alemão: 75

Espanhol: 366

Francês: 195

Português: 374

Português para estrangeiros: 25

Inglês:

Kids (8 e 9 anos): 136

Pré-Teen (10 e 11 anos): 138

Teens (12 a 15 anos): 126

Adultos (a partir de 16 anos): 297

Conexão Espanhol: 75

Conexão Inglês: 50 As aulas podem ser presenciais ou on-line, dependendo do tipo de turma e da organização do Centro de Línguas. Documentação necessária (em PDF ou JPEG): Foto 3×4

Documento de identidade com foto (RG ou CNH frente e verso), ou certidão de nascimento (para menores de 18 anos)

CPF ou certidão

Comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses)

Declaração de vínculo institucional (obrigatória apenas para quem se inscrever como público prioritário) Quem tem prioridade? Do total de vagas, 80% são destinadas ao público prioritário, que inclui: Estudantes de escolas públicas (municipais ou estaduais) da Paraíba

Alunos de instituições filantrópicas ou bolsistas integrais

Professores da rede pública

Servidores estaduais com renda de até dois salários mínimos

Usuários dos Espaços LGBT de João Pessoa e Campina Grande

Militares do 1º Grupamento de Engenharia de João Pessoa

Os 20% restantes são para o público geral. Cronograma: Resultado das matrículas confirmadas: 8 de agosto

Início das aulas: 11 de agosto Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Centro Estadual de Línguas inicia matrículas para cursos de idiomas, com mais de 1800 vagas disponíveis apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.