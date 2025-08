Centro Histórico de João Pessoa pode ganhar polo hoteleiro; saiba detalhes

Centro Histórico (Foto: Divulgação / Secom-JP)

O govenador da Paraíba confirmou, na tarde desta quarta-feira (6), que um grupo europeu está negociando a implantação de hotéis no Centro Histórico de João Pessoa. De acordo com o chefe do executivo estadual, as conversas se iniciaram após a ida de uma comitiva estadual a uma importante feria de turismo em Lisboa.

“A gente está em contato já há algum tempo com empresas da Europa que têm no seu portfólio a construção de hotéis em centros históricos. Aqui no Brasil já tem alguns centros históricos que estão recebendo hotel e tem um grupo, particularmente, que a gente tem mantido contato.

No entanto, Azevêdo ressaltou que os locais que receberão os projetos ainda devem ser anunciados.

“São coisas que a gente precisa ainda amarrar pra poder anunciar. Só depois de assinado, só depois de definido qual é o prédio, qual é o local, qual é o projeto, o tamanho do projeto pra poder a gente anunciar. Mas nós estamos buscando essa parceria”, concluiu.

Reveillon no Cabo Branco

O Polo Turístico Cabo Branco, maior complexo turístico planejado do Nordeste, deve ter sua primeira entrega oficial marcada por um grande réveillon no Avenida Boulevard dos Ipês, área urbanizada e de uso público do projeto. O evento deve simbolizar o início da operação plena do polo, com as primeiras grandes inaugurações previstas para o verão de 2026.

A operação turística no Polo Cabo Branco começará ainda no verão de 2026. A primeira etapa do parque aquático será inaugurada até o final de janeiro. Em seguida, em abril, será a vez do resort Tauá, um dos maiores investimentos privados no local. Já o Ocean Palace Eco Resort, com obras avançadas, está previsto para entrar em operação no último trimestre de 2026, até dezembro.

