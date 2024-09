Cerco à embaixada da Argentina em Caracas chega ao 2º dia com tensão entre asilados O cerco imposto pela ditadura da Venezuela à embaixada da Argentina em Caracas já dura mais de 30 horas e eleva a tensão entre os seis... Portal Correio|Do R7 08/09/2024 - 15h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 15h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-