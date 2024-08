Chamadas de voz e vídeo são principais funções da internet para brasileiros, diz IBGE A internet é utilizada principalmente como forma de comunicação entre os brasileiros. Foi o que mostrou a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional... Portal Correio|Do R7 16/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-